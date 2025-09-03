Vanzago, accoltella il padre per difendere la madre: denunciato per lesioni gravi. Ecco cos’è successo

Milano, 3 settembre 2025 - Nessun fermo ma una denuncia per lesioni

gravi per il 20enne che ieri pomeriggio, a Vanzago, comune alle porte di Milano, ha accoltellato il padre per difendere la madre aggredita dal marito.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione, l'uomo, 59 anni e con qualche precedente, avrebbe alzato le mani sulla moglie davanti ai figli che in quel momento erano in casa. Inizialmente è intervenuto il primogenito, 30 anni, a sua volta colpito dal padre. A quel punto il fratello ha preso un coltello e ha inferto due fendenti al genitore, colpito anche con un pugno in testa, facendolo finire in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Le condizioni della madre

La mamma, 58 anni, è stata medicata al pronto soccorso di Rho, nel Milanese, per le contusioni e verrà sentita nei prossimi giorni.

Le condizioni del padre

È fuori pericolo anche il padre di 59 anni accoltellato dal figlio di vent'anni. è ora ricoverato in gravi condizioni, ma cosciente, all'ospedale di Legnano

La testimonianza del fratello

Il giovane in caserma a Legnano, ha ricostruito la dinamica della drammatica vicenda famigliare, confermata dal fratello, e perciò si è ritenuto di non fermarlo ma solo di denunciarlo a piede libero. Il 59enne poco tempo fa è stato sottoposto a Tso per motivi di tossicodipendenza.