Alla guida senza patente o revisione e con il carico di cocaina: operazione Chiringuito, 10 denunciati dalla Polizia locale

Milano, 19 settembre 2025 – La Polizia Locale di Milano, nelle prime ore del mattino di ieri 18 settembre, in via Valtorta all'intersezione con via Jesi (zona via Padova), ha fermato un veicolo per un controllo stradale. Il conducente è stato arrestato poiché trovato in possesso di 11 grammi di cocaina. In un'altra operazione, all'una di notte in via Giardino, un conducente fermato per controllo stradale è stato denunciato per due reati. La denuncia è scattata per ricettazione, in quanto il veicolo risultava essere frutto di appropriazione indebita.

Patenti dimenticate

Il medesimo conducente è stato inoltre denunciato per guida senza patente. Nell'ambito del "Servizio Chiringuito", sono stati controllati 55 veicoli e 71 persone. Sono stati contestati complessivamente dieci illeciti relativi al Codice della Strada. Le principali violazioni accertate includono 4 veicoli risultati senza revisione, un caso di guida senza patente e quattro contesti per l'utilizzo di dispositivi alterati.

Municipio 9

Nel Municipio 3 sono stati controllati 24 veicoli e 30 persone, con un totale di 4 contesti accertati. Più incisivi i controlli nel Municipio 9, dove sono state controllate 58 persone e 35 veicoli. In questa zona, si è registrato un totale di 14 violazioni del Codice della Strada e il ritiro di una patente.