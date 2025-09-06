Milano, ragazzo 25 anni investito da un’auto: è gravissimo al Policlinico

Milano – Un giovane è stato investito da un'auto, all’alba di questa mattina, sabato 6 settembre nei pressi di un attraversamento pedonale e di un incrocio, a Milano. Le sue condizioni sono gravi. L’incidente è accaduto in via Porpora, nella zona Est del capoluogo lombardo, alle 5.40. Sul posto sono giunti 118 e Polizia Locale, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il ferito, un 25enne, è stato trasportato per un politrauma in codice rosso all'ospedale Policlinico.

L'auto investitrice era guidata da un coetaneo, che si è fermato a prestare soccorso.