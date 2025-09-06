Discriminazione gentile
Arnaldo Liguori
Discriminazione gentile
Milano
Milano, ragazzo 25 anni investito da un'auto: è gravissimo al Policlinico
6 set 2025
REDAZIONE MILANO
Milano, ragazzo 25 anni investito da un'auto: è gravissimo al Policlinico

L’incidente si è verificato all’alba vicino a un attraversamento pedonale in via Porpora. Il conducente del veicolo è un coetaneo che si è fermato per prestare soccorso

Il giovane è stato portato in ambulanza al Policlinico (foto archivio)

Il giovane è stato portato in ambulanza al Policlinico (foto archivio)

Per approfondire:

Milano – Un giovane è stato investito da un'auto, all’alba di questa mattina, sabato 6 settembre nei pressi di un attraversamento pedonale e di un incrocio, a Milano. Le sue condizioni sono gravi.  L’incidente è accaduto in via Porpora, nella zona Est del capoluogo lombardo, alle 5.40. Sul posto sono giunti 118 e Polizia Locale, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il ferito, un 25enne, è stato trasportato per un politrauma in codice rosso all'ospedale Policlinico.

L'auto investitrice era guidata da un coetaneo, che si è fermato a prestare soccorso.

