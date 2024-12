Rocio investita e uccisa, i vicini di casa organizzano una raccolta fondi per la famiglia

Milano, 14 dicembre 2024 – Una raccolta fondi per sostenere gli sforzi economici della famiglia di Rocio Espinoza Romero, la giovane mamma peruviana investita e uccisa da un camion mentre si trovava in viale Renato Serra insieme ai due figli piccoli nel passeggino.

A organizzarla sono alcuni vicini di casa, che risiedono nello stesso palazzo dove la trentaquattrenne abitava insieme al marito Josè e i bimbi. La colletta solidale è stata attivata sulla piattaforma in rete Gofundme.

Il messaggio

“Rocio aveva 34 anni e due bambini piccoli nel passeggino – si legge nel messaggio che introduce la raccolta fondi – È stata travolta e uccisa da una persona alla guida di un camion sotto lo sguardo della madre e dei suoi bimbi. Rocio studiava per diventare infermiera (di giorno, mentre di notte lavorava al Pio Albergo Trivulzio assistendo gli anziani, per sostenere il suo sogno, ndr) e desiderava un futuro sereno per i suoi due figli di 18 mesi. Vorremmo non solo essere vicini alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, ma contribuire attivamente donando un piccolo sostegno economico. Grazie mille per quanto potrete e vorrete fare”.

Dell’iniziativa è stata informata la famiglia. “La raccolta fondi è stata aperta con il consenso di Flora, la sorella di Rocio, dopo aver parlato con il marito – proseguono gli organizzatori dell’iniziativa – Noi che la stiamo promuovendo siamo un gruppo di vicini di casa che abitano nello stesso loro palazzo. Tutti i fondi sono automaticamente devoluti presso un conto corrente intestato a José Huarcaya, marito di Rocio e papà dei due piccoli”.

L’intento

L’obiettivo, dichiarato sul sito, è raccogliere almeno novemila euro. Il traguardo sembra essere destinato a essere raggiunto in breve visto che questa mattina, sabato 14 dicembre, a una verifica effettuata alle 7.20 si è raggiunta la cifra di 7.170 euro, con un totale di 168 donazioni.

Il contributo più consistente è stato effettuato da un donatore che ha messo a disposizione 500 euro.