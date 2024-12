Giovane mamma investita a Milano, il disperato tentativo di Rocio di bloccare il tir. L’autista arrestato: “Non me ne sono accorto”

Milano, 12 dicembre 2024 – Emergono nuovi dettagli sulla tragica morte di Rocio Espinoza Romero, la mamma di 34 anni travolta e uccisa da un tir a Milano, mentre si trovava insieme ai suoi figli (due gemelli di meno di due anni) e alla madre. Secondo quanto emerso la giovane madre avrebbe alzato le mani e sbracciato, nel tentativo di fermare l'autista che, poi, l'ha investita e trascinata per 13 metri.

A metterlo a verbale un testimone oculare, come emerge dagli accertamenti della Polizia locale e della pm Paola Biondolillo che ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga per Francesco Monteleone. Il 24enne avrebbe detto: "Non me ne sono accorto". Per gli inquirenti, però, ci sarebbero più elementi che dimostrano il contrario, tra cui il fatto che poco dopo avrebbe chiamato il suo avvocato.

Il giovane conducente è stato individuato sia grazie alle telecamere (ce n’è una sopra il punto della tragedia) e sia, soprattutto, grazie all’intuito di due agenti di polizia locale che, mentre si recavano in viale Serra per l’incidente, hanno visto passare un tir bianco notando una scritta rossa sulla fiancata.