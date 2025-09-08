Roberto Bolle. Numeri da record per “OnDance“

Un’edizione straordinaria di OnDance, che ha fatto registrare numeri da record. Saranno in totale 12.140 circa le persone che avranno partecipato attivamente almeno ad una delle decine di attività danzanti dell’evento quest’anno ed è stato calcolato che i visitatori saranno almeno 30.000, oltre 12.000 "attivi". Un’edizione da record quindi per la grande Festa della Danza che l’etoile Roberto Bolle ha pensato e inaugurato 8 anni fa e che quest’anno ha trovato intorno all’Arco della Pace la sua nuova sede, "un luogo simbolico e speriamo di buon auspicio visti i tristi tempi che attraversiamo".

32 openclass aperte a tutti per provare ogni genere di danza, hanno accompagnato gli iscritti dalla mattina presto, fino alla sera, quattro talk sulla danza con grandi ospiti e poi tre serate danzanti che hanno attirato migliaia di persone, il Ballo in Bianco - la lezione alla sbarra più grande del mondo che ha attirato 2.200 persone da tutta Italia e non solo (era presente anche una delegazione dall’Australia) - un nuovissimo Ballo in Rosso e infine un workshow finale con giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Una festa continua, un grande inno alla danza che si è sviluppato quest’anno intorno al tema “Danza e sport“ con inclusione nel calendario degli eventi dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina. Insomma un enorme successo, che in qualche modo si lega con quello dichiarato dalla Siae qualche settimana fa che ha segnato un aumento del pubblico del balletto del 13%. Un circolo virtuoso che si autoalimenta anche grazie ad eventi come questo oltre ai Gala di Roberto Bolle - che quest’anno hanno festeggiato 25 anni - e ai progetti televisivi come Il BalloinBianco in onda su Rai1 domenica alle 9.40.

An.Spi.