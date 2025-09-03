Massimo Moratti ha lasciato la terapia intensiva, la moglie Milly: “Torniamo a casa presto”

Milano, 3 settembre 2025 – Trapela un cauto ottimismo sulle condizioni dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Moratti, 80 anni compiuti lo scorso maggio, migliora e ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano), a conferma di un quadro clinico confortante.

L'ex presidente nerazzurro è stato ricoverato circa una settimana fa per una polmonite, provocando forte apprensione fra i familiari e da parte di tutto il mondo interista. Moratti era stato intubato fino a sabato. Poi, qualche giorno di assestamento per verificare e confermare i miglioramenti, e poco fa la decisione dei medici di trasferirlo dalla terapia intensiva.

L'ex presidente - che ha vicino i familiari più stretti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi - resta sotto osservazione e controllo da parte dei sanitari, ma il recupero sembra più vicino. "Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva" ha confermato all'Adnkronos la moglie Milly Moratti che auspica una rapida ripresa: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto", ha concluso.