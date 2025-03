Rho: nuovo asilo nido, via ai lavori. Sarà luminoso e circondato dal verde

A un anno e mezzo dall’avvio del cantiere (era il 29 agosto 2023), dopo una bonifica ambientale dell’area aggiuntiva, una modifica del progetto e polemiche da parte delle forze politiche d’opposizione, partiranno nei prossimi giorni i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido in via San Martino a Rho. Opera da 3,8 milioni di euro finanziata con fondi Pnrr, secondo quanto riportato sul cartello all’ingresso del cantiere, sarebbe dovuta essere conclusa per dicembre 2025.

Purtroppo ha dovuto fare i conti con ulteriori interventi di bonifica ambientale che hanno bloccato i lavori, ovvero l’area di via San Martino era già stata oggetto di interventi di bonifica per uso non residenziale nel 2021. Ma dovendo costruirci sopra un asilo nido è stato necessario una ulteriore bonifica. Ora finalmente l’area è pronta. "Dopo una fase di bonifica ambientale dell’area, condotta in conformità con le normative vigenti e con il supporto degli enti preposti, il cantiere potrà ora partire - spiega l’assessora ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli -. Per garantire il rispetto delle scadenze, è stato necessario un lieve spostamento della posizione dell’edificio, permettendo così di escludere dal sedime una porzione di terreno ancora soggetta a interventi di bonifica. Questi interventi proseguiranno secondo le procedure stabilite dagli enti competenti".

Nonostante questo adeguamento, il progetto originario dell’asilo nido non è stato modificato nelle sue caratteristiche fondamentali: la nuova struttura potrà accogliere 60 bambini tra 0 e 3 anni, offrendo spazi moderni, sicuri e adeguatamente attrezzati per rispondere alle richieste delle famiglie e tagliare le liste di attesa. Sarà un asilo nido luminoso, dalle grandi finestre e circondato da spazi verdi aperti, visibili e fruibili per il gioco, caratterizzato dalla sostenibilità architettonica e dal risparmio energetico. Nell’ambito dell’intervento sono previste anche nuove piantumazioni. "L’obiettivo è garantire il mantenimento e la valorizzazione del verde pubblico - fa sapere l’amministrazione comunale -. I lavori procederanno nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Pnrr, con l’obiettivo di completare l’intervento nei tempi previsti e rendere disponibile la nuova struttura per la comunità".