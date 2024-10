Nuovo asilo, cantiere fermo: "Manca il via libera di Arpa sulla questione bonifica"

È uno dei progetti più importanti di “Rho, la città che cambia“, un’opera da 3,8 milioni di euro finanziato con i fondi del Pnrr. Ma il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido da 60 posti, in via San Martino, è fermo da mesi. "Come mai non stanno più lavorando? Nell’area ci sono solo cumuli di terra, erbacce e un grossa buca, le reti arancioni sono state danneggiate dal vento – scrive un residente del quartiere –. Sul cartello viene indicata come data di fine lavori il 4 dicembre 2024, ma ovviamente non sarà così". Il Comune spiega che l’area di via San Martino era già stata oggetto di interventi di bonifica per uso non residenziale nel 2021. Ma dovendo costruirci sopra un asilo nido è stato necessaria un’ulteriore bonifica.

"Il 29 agosto 2023 sono stati avviati i lavori preliminari per il cantiere, gli operai hanno rimosso piante e arbusti, demolito le piastre in cemento armato retaggio del precedente utilizzo industriale – spiega –. Dal 29 settembre al 16 ottobre 2023 si è svolta una prima attività di bonifica, a seguito della quale si è proceduto a un precollaudo, per verificare il raggiungimento di parametri del terreno adeguati per destinare l’area a servizi scolastici. Dai risultati ottenuti, è emersa la necessità di estendere l’attività di bonifica. La seconda fase di bonifica è stata fatta dal 2 al 9 luglio 2024 ed essendo stati raggiunti paramenti del terreno adeguati Arpa ha rilasciato il parere di competenza". Ma non è ancora finita, entro ottobre ci sarà un sopralluogo congiunto tra i tecnici del Comune, il geologo incaricato e un funzionario Arpa per effettuare campionamenti. "Quando si avrà il via libera da Arpa – dichiara l’assessora ai lavori pubblici, Emiliana Brognoli – potranno partire i lavori di costruzione dell’edificio, la cui durata presunta è pari a un anno e tre mesi, che permetterà, di ampliare l’offerta degli asili nido comunali". Ro.Ramp.