Rho, la frazione di Lucernate: "Pronti a cambiare volto". Si comincia dal palasport

Una delle opere più attese è il palasport che sorgerà in via Calvino, ci sarà un campo per calcio a cinque, spazi per la ginnastica artistica, il basket, potrà essere diviso in due palestre per gli allenamenti o unificato per eventi importanti con un pubblico fino a 600 spettatori. In queste settimane è in corso la gara per la progettazione. Accanto alle scuole di via Tevere, invece, sta sorgendo il nuovo asilo nido e l’idea è quella di creare una Living street connessa alle scuole, ma che permetta di aprirsi al territorio, con parcheggi verso via San Martino e un parco con percorsi pedonali. Di questo progetto il Comune ne ha già discusso con insegnanti e genitori. Il progettista è lo Studio Land, lo stesso del Parco Europa. Sono alcuni degli interventi in Ponti e cerniere che cambieranno il volto della frazione di Lucernate e dei quartieri di San Michele e San Martino a Rho. Il valore è di 19.333.700 euro, di cui 3.283.700 dal Comune. L’altra sera il sindaco Andrea Orlandi, gli assessori Edoardo Marini e l’assessore alle Politiche sociali e ai giovani Paolo Bianchi, che segue i progetti "immateriali". "L’obiettivo è costruire Ponti e Cerniere con quartieri che si sentono periferici ma non lo sono. Questa è una parte di città costruita più recentemente: manca un legame fra aree industriali, zone storiche e quartieri residenziali più moderni. La strategia è quella di costruire una trama fatta di spazi pubblici di qualità legati a percorsi di partecipazione - ha dichiarato l’assessore Marini -. Tutte le opere hanno raggiunto un livello medio di progettazione. Il grosso dei lavori inizierà nel 2026, una proroga a fine 2027 consente di avere il tempo di terminare ogni cosa". Ci saranno collegamenti ciclopedonali: dallo Steccone al parco Magenta, da Lucernate alla nuova a via Tevere con una variante. La riqualificazione delle aree verdi in via Magenta. Interventi di sistemazione al Mast di via San Martino. Qui dopo le manutenzioni straordinarie per le infiltrazioni del tetto, sarà realizzato un nuovo locale per radio e sale prove. "Un percorso di rigenerazione urbana che passa attraverso l’impegno della comunità", ha spiegato l’assessore Bianchi facendo riferimento al Laboratorio di comunità (Capacity building) affidato a CoopeRho e avviato al civico di via Giulio Cesare 36.Roberta Rampini