Prove generali, Parco della Musica promosso

Con alcune strade del quartiere chiuse al traffico, un rilevatore delle emissioni sonore e le pattuglie della polizia locale a presidiare la zona insieme ai carabinieri, al Parco della Musica di Novegro prosegue la rassegna di concerti all’aperto. Archiviati i primi due eventi, con le esibizioni dei Massive Attack e di Ozuna, si continua ora coi Nine Inch Nails (nella foto, 24 giugno) e con Kool and the Gang (29 giugno).

Il ciclo di eventi, ospitati nell’area verde del Parco esposizioni grazie alla collaborazione tra la famiglia Pagliuzzi, proprietaria del polo fieristico novegrino, e Unipol Arena, organizzatore dei concerti, proseguirà sino al 30 luglio. A margine delle prime due esibizioni si è consumata qualche polemica, da parte dei residenti, per le file di auto in entrata e in uscita dalla frazione. Lamentele anche per i pass, arrivati solo all’ultimo momento, che consentono, in concomitanza con gli eventi, l’accesso dei residenti alle strade chiuse al traffico (in caso di mancanza del pass, vale comunque la carta d’identità per essere autorizzati al transito).

"Indipendentemente dai concerti, la viabilità del quartiere andrebbe migliorata col ripensamento della segnaletica, il rifacimento delle strisce pedonali e un’aumentata capienza delle fermate degli autobus - dichiara Claudio Gasparini, presidente del comitato Vivere Novegro -. Non guasterebbe un maggior numero di cestini, per evitare l’abbandono di rifiuti lungo le strade".

Il Comune, dal canto suo, continuerà a tenere monitorata la situazione per tutta la durata dei concerti, per i quali è prevista un’affluenza dai 4mila ai 14mila spettatori, a seconda delle band in scaletta.