Coltello in mano e volto coperto rapina un negozio. Preso un 18enne

Con il volto coperto da una bandana e un coltello in mano era entrato nel negozio, aveva minacciato la commessa e si era fatto consegnare tutto l’incasso, circa 500 euro. Poi era scappato a piedi. Il fatto è successo nei giorni scorsi nel punto vendita “Acqua e Sapone”. Dopo l’analisi delle immagini del circuito di videosorveglianza interno, i carabinieri hanno finalmente individuato e poi arrestato l’autore della rapina aggravata. Si tratta di un diciotenne bengalese, con precedenti alle spalle che ora si trova al carcere di Monza.

È invece ancora caccia alla banda di ladri, composta da almeno tre malviventi. Sempre nei giorni scorsi, a Vimodrone, il gruppo aveva bruciato un posto di controllo di un equipaggio di militari, dando il via a un inseguimento prima lungo la Padana Superiore e poi proseguito verso Segrate attraverso la Strada provinciale 103 Cassanese. Strada che era stata imboccata addirittura contromano dai malviventi. I tre sono riusciti a scappare a piedi, abbandonando l’auto, una Honda Chr.

All’interno della macchina i carabinieri hanno trovato vari arnesi da scasso, alcuni telefoni cellulari rubati e una ricetrasmittente, quasi sicuramente utilizzata per captare e intercettare le comunicazioni via radio delle forze dell’ordine. Le indagini sono ora in corso per cercare di individuare la banda.

La.La.