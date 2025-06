Maurizio Bassi, 64 anni di Melegnano, è morto ieri precipitando da un ponte sul Trebbia a Bobbio. L’uomo era seduto sul parapetto con un amico: a causa di un malore ha perso conoscenza ed è caduto all’indietro, schiantandosi sul greto del fiume dopo un volo di 12 metri. Immediati i soccorsi ma per l’uomo, in pensione da pochi giorni, non c’è stato nulla da fare.