Vandali in azione sul murale dedicato a Sofia, "sono senza cuore"

"Laura + Ale", "Toscana sto arrivando", "Babbo Natale non esiste". Sono solo alcune delle scritte che sono comparse sopra il murale, che era stato realizzato l’anno scorso in ricordo di Sofia Castelli, la studentessa universitaria uccisa nel luglio del 2023 dall’ex fidanzato, Zakaria Atqaoui, che si era introdotto nella sua abitazione e poi nascosto nell’armadio della sua camera da letto. Ancora parolacce e disegni osceni che hanno deturpato una delle prime opere nate spontaneamente a pochi metri di distanza dall’abitazione della ventenne, proprio dove è stata massacrata con più coltellate, mentre dormiva. "Un murale non ci ridà il suo sorriso, la sua energia. Ma è stato fatto con amore dai suoi amici - ha commentato la madre Daniela Zurria -. Spero solo che chi ha offeso il suo ricordo lo abbia fatto senza cattiveria, senza conoscere la sua storia e senza conoscere il nostro grande dolore".

Uccisa brutalmente nel sonno nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2023, la morte di Sofia ha scosso l’intera comunità che da allora non ha smesso di ricordarla attraverso cortei e quel murale che immortalava una farfalla, diventato il simbolo dell’universitaria. "Una farfalla vive poco, ma muore volando", la frase dipinta sul muro vicino a corso Roma. "Uno spaccato di una parte dei giovani d’oggi, senza rispetto e senza cuore", le parole dell’associazione Scarpetta Rossa, che nel giorno del 22esimo compleanno di Sofia aveva organizzato una piantumazionenel parco di via Negrinelli. Condanna anche da parte dell’Amministrazione. "Un gesto ignobile, uno schiaffo gratuito verso la sua memoria, la famiglia e la cittadinanza tutta", ha stigmatizzato la vicesindaca e assessora alla Cultura Loredana Manzi. "C’è da sperare che i vandali abbiano solo voluto imbrattare un muro e non il significato che c’è in quel murale. Che siano appunto dei vandali che non conoscono la storia di Sofia e di quell’opera artistica", il commento unanime dei colognesi. La.La.