Segrate, estate di musica. Concerti al parco Novegro. I residenti in allerta: "Situazione sotto controllo"

Si comincia il 18 giugno coi Massive Attack e si chiude il 30 luglio con gli Smashing Pumpkins. Sta per alzarsi il sipario sugli 8 concerti all’aperto che saranno ospitati a breve nell’area verde del Parco esposizioni di Novegro, trasformata per l’occasione nel Parco della Musica Milano. Grazie a un accordo tra la famiglia Pagliuzzi, proprietaria del sito, e Unipol Arena, organizzatore dei concerti, Segrate diventerà un palcoscenico della musica live, con le esibizioni anche di Ozuna (20 giugno), Nine Inch Nails (24 giugno), Kool and the Gang (29 giugno), De La Soul (2 luglio), Willi Peyote (10 luglio) e The Who (22 luglio).

Nel complesso, si stimano oltre 60mila visitatori. Oltre ai biglietti, anche i parcheggi interni al Parco sono prenotabili on-line (su ticketone.it), al costo di 10 euro. Se da un lato gli eventi contribuiranno a vivacizzare la città, offrendo occasioni d’intrattenimento soprattutto per i giovani, dall’altro gli abitanti di Novegro, frazione di 2mila abitanti fra la Rivoltana e l’aeroporto di Linate, si dicono preoccupati per le possibili ricadute sul territorio. "Aspettiamo l’evento-pilota, quello dei Massive Attack, per capire come verranno gestiti gli aspetti organizzativi, dall’impatto acustico all’arrivo di un numero così elevato di spettatori. Non manca il timore che le strade di Novegro vengano prese d’assalto dagli automobilisti che non dovessero trovare posto all’interno del Parco - afferma Emanuela Ronzone -. Già adesso, quando il polo fieristico ospita gli eventi più importanti, come i festival del fumetto e la borsa-scambio, è difficile entrare e uscire con le auto da via Jannacci".

I timori riguardano anche la sicurezza e il decoro urbano. "Tra i padiglioni e l’area esterna - osserva Gabriele Pagliuzzi, patron del polo fieristico -, il Parco esposizioni ha una superficie complessiva di 250mila metri quadrati, con oltre 3mila parcheggi. Riteniamo ci siano i numeri per assorbire i flussi in arrivo, anche in virtù del fatto che molte persone raggiungeranno la zona coi mezzi: la M4 si trova a 600 metri. I decibel? Sono stati valutati da un’apposita commissione; le fonti foniche sono distanti dall’abitato e rivolte piuttosto verso il parco Forlanini".

L’area dedicata ai concerti si estenderà su 70mila metri quadrati, con due palchi e una zona food and beverage.