"Chiesto un tavolo alla Prefettura"

"Il livello dell’offerta è alto, così come la professionalità degli organizzatori. Qualche contraccolpo sulla frazione di Novegro, tuttavia, sarà inevitabile. Per questo abbiamo sollecitato la Prefettura a creare un tavolo ad hoc. Il Comune è pronto a fare la sua parte attraverso gli agenti della polizia locale". Così il sindaco di Segrate Paolo Micheli rispetto ai concerti che si svolgeranno tra giugno e luglio al Parco della Musica. Un calendario d’iniziative pensate per ampliare l’offerta musicale di Milano e dell’hinterland, proponendo nuove esperienze e occasioni di svago. Il ciclo di concerti "rappresenta un evento corposo, e del tutto nuovo, per una città come la nostra. Le serate andranno gestite con attenzione, affinché funzionino al meglio - osserva il sindaco -. Il Comune contribuirà a tenere monitorata la situazione". Inaugurato nel 1969, il Parco esposizioni di Novegro ospita ogni anno decine di manifestazioni fieristiche dedicate ai temi più svariati, dall’antiquariato alla tecnologia fino al modellismo. La novità è, adesso, l’accordo con Unipol Arena per l’allestimento dei concerti estivi. A.Z.