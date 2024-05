Processo Alessia Pifferi, oggi nuova udienza: attesa per la sentenza. Cosa rischia

Milano, 13 maggio 2024 – Nuova udienza, questa mattina in Tribunale a Milano, del processo ad Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti Diana, la figlia di 18 mesi, lasciandola a casa sola per sei giorni. La Pifferi, 38 anni, è in carcere dal luglio di due anni fa. Oggi potrebbe arrivare la sentenza: quasi certamente si tratterà di una condanna. I giudici, togati e popolari, dovranno quindi stabilire la pena da infliggerle, in base al tipo di reato e alle eventuali aggravanti che le saranno riconosciute.

Alessia Pifferi con Alessia Pontenani

L’udienza di oggi

Nell'udienza di oggi la Corte d'Assise di Milano dovrà ritirarsi in camera di consiglio per stabilire la sentenza del processo ad Alessia Pifferi. Inizialmente parlerà l'avvocato di parte civile, Emanuele De Mitri, annunciando che si unirà alla richiesta di ergastolo già avanzata dal pubblico ministero Francesco De Tommasi. Poi terrà la sua arringa l'avvocata della difesa, Alessia Pontenani. L’avvocata si è sempre molto battuta per il riconoscimento dell'incapacità, totale o parziale, di intendere e di volere della sua assistita.

Cosa rischia

Il pm De Tommasi nella sua requisitoria ha chiesto per Pifferi la condanna all'ergastolo, sostenendo che sia “un’assassina che ha pensato soltanto a tenere in piedi la sua relazione sentimentale e poi a come ottenere uno sconto di pena". Inoltre ha chiesto che vengano riconosciute le aggravanti del rapporto di filiazione e dei futili motivi e che venga valutata anche la premeditazione.

La parte civile ha dichiarato di appoggiare la richiesta di ergastolo, anche se ha suggerito che in mancanza di questa sentenza, potrebbe evitare di presentare un ricorso in Appello. Mentre la difesa, oltre a esaminare le condizioni psichiatriche e psicologiche dell'imputata, cercherà di far riconsiderare l'atto come un abbandono di minore con morte conseguente ad un altro reato. L'avvocata della difesa, invece, ha richiesto il riconoscimento dell'incapacità, totale o parziale, di intendere e volere della sua assistita, nonostante la perizia psichiatrica disposta dal giudice, firmata dall’esperto Elvezio Pirfo, abbia escluso il vizio di mente.