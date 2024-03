Alessia Pifferi, nuova udienza del processo per l’omicidio della piccola Diana: “Nessun disturbo mentale, anzi è una donna resiliente”

Milano – Nuova udienza oggi venerdì 15 marzo del processo ad Alessia Pifferi, la mamma che ha lasciato morire di stenti sua figlia Diana di 18 mesi nel luglio 2022. In Corte d'Assise a Milano il dibattito si concentra sulla capacità di intendere e volere dell’imputata. Al centro del dibattimento la relazione di Elvezio Pirfo, lo psichiatra incaricato dalla Procura di analizzare la psiche della Pifferi e stabilire se al momento dei fatti fosse consapevole dei suoi gesti.

Folla di curiosi

L’udienza si è aperta con alcuni momenti di tensione per tanti cittadini e curiosi che volevano assistere al dibattimento e spingevano per occupare le prime file. Dopo aver riportato la calma in aula, il giudice ha chiamato Elvezio Pirfo.

La lettera del parroco

Prima dell'inizio del controesame l'avvocato di Pifferi, Alessia Pontenani produce in aula la lettera scritta dal parroco di Ponte Lambro che ha celebrato il matrimonio dell’imputata. Nella lettera racconta che la Pifferi già da bambina era una persona fragile con un vissuto difficile. Il padre aveva più volte tentato il suicidio.

Nessun disturbo psichiatrico

Lo specialista ha spiegato al controesame che la Pifferi ha tratti disfunzionali che però non le hanno indotto un disturbo psichiatrico. Anzi, la donna ha dimostrato grande resilienza di fronte ad eventi della vita. Per questo conferma la sua diagnosi di capacita di intendere e volere.

Parola alla difesa

Toccherà poi alla difesa di Pifferi, Alessia Pontenani, analizzare la relazione che conclude per la piena capacità di intendere e volere della mamma accusata di omicidio pluriaggravato. Relazione in contrasto con quella delle due psicologhe di San Vittore (poi indagate per falso) che accertava nella Pifferi la capacità cognitiva di una bambina di 7 anni.

Articolo in aggiornamento