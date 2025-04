Primo Maggio a Milano, metropolitana e linee di superficie: gli orari di Atm

Milano, 30 aprile 2025 – Ultimo ponte di primavera e per chi resta in città “bisogna fare i conti” con le modifiche agli orari di servizio di trasporto pubblico, gestito da Atm, previste per giovedì 1° maggio. Ecco orari e “tagli” alle corse di metropolitana e mezzi di superficie anche per la concomitanza delle manifestazioni della Festa dei Lavoratori.

“Su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza – spiega Atm – alcune nostre linee potrebbero deviare al passaggio della manifestazione della Festa dei Lavoratori. Sulla app e sul nostro account X daremo aggiornamenti”.

Giovedì 1° maggio tutte le linee sono in servizio dalle 7 alle 19:30 circa. Prime e ultime partenze e frequenze sono riportate sul sito di Atm.

Orario ridotto per tutte le linee della metropolitana

Giovedì 1° maggio: tutti i mezzi sono in servizio dalle 7 alle 19.30 circa. Le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio fino alle 13 circa. Gli orari delle prime e ultime partenze e le frequenze sono riportate in una pagina ad hoc del sito Atm .

circa. Le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio fino alle 13 circa. Gli orari delle prime e ultime partenze e le frequenze sono riportate . Venerdì 2 maggio. Tutte le linee seguono l’orario del sabato. Fanno eccezione le linee 4, 9, 16, 54 e 57 e le linee interurbane (senza corse scolastiche) che seguono l’orario del lunedì-venerdì.

I bus delle linee notturne non fanno servizio nelle notti tra il 30 aprile e il 1° maggio e tra il 1° e il 2 maggio.

Radiobus di quartiere: il servizio è sospeso nella notte tra l’1 e il 2 maggio.

Giovedì 1° maggio fa servizio dalle 7.30 alle 19.

Il 1° maggio chiudono alle 21 i parcheggi di Bisceglie, Caterina da Forlì, Lampugnano, Molino Dorino, Cascina Gobba, Famagosta, Maciachini, Rogoredo, San Donato Paullese/Emilia, e Cassiodoro. I parcheggi di Abbiategrasso, Vittor Pisani, Bovio, Forlanini, Molinetto di Lorenteggio e Romolo livello stradale restano sempre aperti a pagamento.

Giovedì 1° maggio tutti gli ATM Point sono chiusi.