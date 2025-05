Primo Maggio a Milano, in attesa della May Day parade

Da piazzale Loreto sta per partire il corteo della May Day Parade promosso dai sindacati di base insieme ad associazioni, centri sociali e studenti che percorrerà un tratto della circonvallazione est e terminerà al Corvetto. Si tratta di un corteo “festoso, ma di lotta, per gridare 'no' al dilagare della precarietà e del lavoro povero e al Ddl sicurezza”, dicono gli organizzatori