Pgt in Consiglio a fine ottobre per l’approvazione

Piano di governo del territorio (Pgt), chiusa la seconda conferenza di Vas (Valutazione ambientale strategica), si apre un settembre di presentazioni pubbliche, e si va verso l’adozione in Consiglio comunale: che resta, ad ora, fissata per la fine di ottobre. La conferenza finale per la Valutazione ambientale strategica si è tenuta l’altra mattina, presenti il sindaco Fabio Colombo e la gran parte dell’amministrazione comunale e, per il centro studi Pim, quello che ha elaborato il documento, i professionisti Angelo Armentano e Francesca Colombo.

Il cammino del nuovo strumento urbanistico procede secondo cronoprogramma. Le assemblee illustrative del nuovo Pgt dovrebbero tenersi il 17, 24 e 26 settembre, saranno indirizzate a parti sociali, operatori economici e cittadinanza. In aula consiliare l’altra mattina un’ultima carrellata di sintesi su obiettivi e previsioni del piano che piloterà i prossimi anni di una città che, in controtendenza rispetto ad altre, mantiene un trend demografico importante, con una popolazione aumentata del 17% in meno di vent’anni. Ma anche un territorio urbano delicato, "su cui si incrociano – così Armentano – un numero enorme di vincoli, storici e ambientali". Fra i nodi il recupero del Linificio: la strada è tracciata, "e la tipologia di progetto non interrompe i corridoi ecologici, ma alcune questioni presentano criticità. Prima fra tutti quella della restituzione a parco delle aree, che va bene approfondita".

In sala il consigliere di opposizione Roberto Maviglia e l’ex sindaco Edoardo Sala, entrambi hanno voluto richiamare l’attenzione sulla "non sufficiente considerazione nello strumento urbanistico di un punto chiave, l’imminente trasformazione della centrale termoelettrica e le ricadute che il progetto avrà sul territorio".

Monica Autunno