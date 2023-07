Milano, chiusi i parchi e aree a sud della città per 45 giorni

Milano, 27 luglio 2023 - Parchi a sud di Milano chiusi per 45 giorni. È la conseguenza diretta della bomba di acqua e vento che ha creato ingenti danni anche nel sud Milano dove in tutti i parchi e polmoni verdi sono talmente tanti gli alberi caduti e quelli pericolanti che ci potrebbe volere un mese per effettuare tutti i controlli.

Quindi chiuse le oasi di Tolcinasco, Lacchiarella e quella delle cave di Basiglio.

Vietato l'accesso anche ai boschetti e alle aree verdi non recintate. “È stato necessario interdire in via precauzionale l’accesso alle aree naturalistiche per la durata di 30 giorni, salvo proroga o revoca anticipata; il divieto si applica a zone recintate e aperte: qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone è da imputarsi ai trasgressori del divieto.

"ll Pasm invita inoltre tutti i sindaci dei comuni interessati territorialmente a dare la massima diffusione e pubblicità all’ordinanza”. Sempre per ragioni di sicurezza e per garantire il ripristino dell’area, anche il Parco dell’Idroscalo resta chiuso. Sono molti i comuni che hanno chiuso anche i rispettivi parco giochi e aree cani.