Maltempo a Milano, l’esercito libera le strade dagli alberi caduti / FOTO

Milano – Sono oltre 400 gli alberi caduti sulle strade di Milano nella tempesta che si è abbattuta sulla città intorno alle 4 della mattina del 25 luglio. E sta continuando il lavoro senza sosta per rimuoverli e così ripristinare la circolazione. Da questa mattina sono al lavoro anche i militari dell’esercito: in particolare, in viale Argonne le squadre dei militari del 10° Reggimento genio Guastatori di Cremona stanno procedendo al taglio dei grandi tronchi precipitati sulla strada per permettere la riapertura al traffico.

Una delle cittadine che ha subito danni alla propria auto

Militari del Genio guastatori di Cremona liberano viale Argonne dagli alberi e dai rami caduto a causa della tempesta della scorsa notte

L'intervento dell'esercito in viale Argonne

La ruspa per liberare le strade dagli alberi

Con la motosega per ridurre gli alberi in pezzi più piccoli