Sofia Castelli uccisa dall’ex fidanzato, il rapper Lazza: “Che schifo certi esseri umani”

Milano, 30 luglio 2023 – “Ho avuto modo oggi sul volo di ritorno dalla Sardegna di conoscere i genitori di una ragazza che mi seguiva parecchio, alla quale purtroppo stanotte è stata tolta la vita, a 20 anni. Che schifo che mi fanno certi esseri umani, riposa in pace Sofia, hai una famiglia splendida”. A completare il messaggio, il disegno di una colomba. Queste sono le parole che il rapper Lazza ha dedicato ieri in una storia su Instagram a Sofia Castelli, ventenne, studentessa lavoratrice uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato Zakaria Atqaoui, italomarocchino di 23 anni che l'avrebbe colpita nel sonno dopo essere entrato di nascosto in casa sua con un mazzo di chiavi in suo possesso.

Lazza racconta di aver incontrato i genitori di Sofia sull'aereo che li stava riportando a Milano dalla Sardegna, dove avevano trascorso qualche giorno per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei nonni materni della ragazza. Sempre nel messaggio virtuale, il musicista pubblica l'ultima foto che la ventenne aveva postato su Instagram, che la ritrae in posa davanti allo specchio con una gonna fucsia, un corpetto argento e tutta la spensieratezza dei suoi 20 anni.

Sotto quella foto, sul profilo di Sofia, altri vip lasciano un segno d'affetto per lei. Tra loro, il rapper Vegas Jones che pubblica un cuore bianco e una colomba: Sofia aveva scelto proprio una sua canzone, "Califlower", come colonna sonora dell'ultima storia postata su Instagram al rientro a casa, sabato alle 5.58. L'ultima foto e l'ultima alba della sua vita. Anche la cantautrice e musicista Paola Turci scrive per Sofia: "Riposa in pace splendida ragazza. Avevi un verme accanto e non te ne sei accorta...”.