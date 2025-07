Via libera dei pm. La maxi-insegna verrà rimossa

La Procura di Milano ha dato il via libera allo smontaggio delle insegne di Generali sulla torre Hadid in zona CityLife, a Milano, dopo che una delle due ha ceduto il 30 giugno. Un’operazione che la società, da quanto si è saputo, organizzerà autonomamente e con un proprio progetto, ma che necessitava del nulla osta degli inquirenti in quanto il tetto del grattacielo è stato posto sotto sequestro nell’ambito delle indagini sulle cause del collasso. La messa in sicurezza dell’edificio, intanto, è stata completata e proseguono anche gli accertamenti nell’ambito dell’inchiesta delle pm Francesca Celle e Maura Ripamonti per crollo colposo. Ciò che dovranno valutare gli inquirenti, una volta rimossa le insegne, è in particolare lo stato della struttura metallica che ha ceduto.

La Procura procederà, intanto, anche con l’acquisizione di documentazione per valutare quali imprese, con rispettivi titolari e responsabili, erano intervenute nella realizzazione della struttura, chi aveva eseguito i lavori e che si era occupato della manutenzione. Acquisizioni di carte utili per arrivare, poi, a iscrivere i primi nomi nel registro degli indagati, nei prossimi giorni, anche a garanzia in vista della consulenza tecnica sulle cause del cedimento, a cui potranno prendere parte anche i consulenti delle difese. Le verifiche riguarderanno tutti i sistemi di controllo che ruotano attorno allo ’Storto’, compresi i sensori di sicurezza installati sulla parte alta: gli investigatori proveranno a capire se tutto abbia funzionato nel migliore dei modi e se eventuali alert siano stati colti e processati nella maniera corretta.