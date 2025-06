Basiglio, caserma operativa. Ampliato l’orario al pubblico

I carabinieri entrano nella nuova caserma. Ampliato l’orario al pubblico. Gli uomini dell’Arma della stazione di Basiglio hanno preso possesso dell’edificio per il quale la prima pietra è stata posta l’11 marzo del 2023. Una nuova caserma realizzata dal Comune di Basiglio in via Carlo Porta 3. Il presidio dell’Arma, che dall’agosto 2024 ha garantito il servizio di ricezione al pubblico nei locali comunali di via Leonardo da Vinci durante la fase di transizione logistica, si è trasferito nella nuova sede, che unisce ora in un’unica struttura sia la componente operativa sia quella amministrativa.

Con l’apertura della nuova caserma, viene esteso anche l’orario di ricevimento al pubblico, che sarà attivo tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, nei seguenti orari: dalle 9.alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30. Viene così garantita un’ora in più di apertura al giorno rispetto al passato. L’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma, come sempre, proseguirà senza interruzioni per l’intero arco delle 24 ore. Mas.Sag.