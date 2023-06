Senago, lutto cittadino per i funerali di Giulia e Thiago. In via Monte Rosa prende forma il murale / FOTO

Senago (Milano) – Sarà lutto cittadino domani, domenica 11 giugno, a Senago in concomitanza con i funerali di Giulia Tramontano la 29enne, al settimo mese di gravidanza, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, reo confesso e del figlio che portava in grembo, Thiago.

Come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Magda Beretta, in concomitanza con i funerali che saranno celebrati nella parrocchia di Santa Lucia a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, il paese dove Giulia è nata e cresciuta, anche il Comune alle porte di Milano, dove viveva da qualche anno, ricorderà la giovane uccisa sanato 27 maggio con "almeno 37 coltellate". Nelle prossime ore il Comune deciderà anche quali iniziative organizzare nel giorno del funerale e se costituirsi parte civile al processo che si terrà nei confronti di Impagnatiello. "Lo valuteremo nei prossimi giorni", ha affermato il sindaco, che intanto invita tutte le attività della città a fermarsi qualche minuto. Domani al funerale andranno il primo cittadino, il vicesindaco Saverio Cucinotta e un rappresentante del consiglio comunale. Venerdì 16 giugno, invece, verrà organizzata una fiaccolata, con orario e percorso ancora da definire.

Senago: murale per Giulia Tramontano

Artisti al lavoro, intanto in via Monte Rosa nel luogo dove è stato abbandonato il corpo di Giulia. È qui che stanno realizzando un murale, con i nomi delle due vittime e due immagini che ritraggono la giovane e come sarebbe stata tra pochi mesi con il suo Thiago tra le braccia che solleva verso l'alto. L'angolo di via Monte Rosa in questi giorni è diventato uno dei luoghi della memoria: è stato riempito da centinaia di lettere, messaggi, mazzi di fiori, peluche e altri giocattoli per Thiago.

La distesa di fiori e testimonianze ormai aveva ricoperto tutto il piazzale davanti ai box impedendo ai proprietari di aprire le saracinesche e riprendere o parcheggiare le loro vetture. Il Comune ha deciso portare tutto nel magazzino comunale e di consegnare alla famiglia Tramontano biglietti, lettere e poesie. Al lavoro sulle pareti dei box due artisti ci sono Luca 'Zak' Coia e Mary Cunzolo, che hanno ritratto Giulia ispirandosi alla foto di lei al mare con il pancione che aveva diffuso la famiglia quando ancora c'era la speranza di ritrovare la giovane viva. A quella foto, sono state aggiunte delle ali da angelo. A fianco, un'immagine che ritrae invece la ragazza che solleva il suo bimbo verso il cielo, guardandolo negli occhi, nell'opera totalmente autofinanziata dagli artisti.