Milano, 37enne morto sulla massicciata: “Poco prima camminava lungo i binari del treno”

Milano, 10 marzo 2025 – Tragedia lungo i binari questa mattina, lunedì 10 marzo, a Milano. Un uomo di 37 anni è stato trovato morto sulla massicciata del tratto ferroviario compreso tra le stazioni di Milano Certosa e Milano Centrale. Stando alle prime informazioni il giovane, di origini straniere, sarebbe stato visto in precedenza camminare lungo i binari. Sulla dinamica dell'accaduto stanno indagando gli agenti della Polfer giunta sul posto.

Al momento non sono note le generalità della vittima della tragedia. L’allarme è scattato poco prima delle 10 di questa mattina, all’altezza di largo Gino Allegri. Sul luogo sono accorsi i mezzi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza. Il 118 ha potuto solo constatare il decesso del 37enne, morto dopo essere stato travolto da un convoglio. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine che vaglieranno testimonianze e le immagini delle telecamere della zona in modo da ricostruire con esattezza quando accaduto.