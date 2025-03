"Stava pulendo i vetri di casa". Figlia vede la madre precipitare. Ricoverata in fin di vita a 51 anni

GUANZATE (Como)Un volo di 9 metri che l’ha ridotta in fin di vita cadendo da una finestra del terzo piano mentre stava pulendo i vetri. Il grave incidente domestico è avvenuto sabato verso le 22 in via Dante, a Guanzate, piccola traversa tra piazza Partigiani e via Landriani. Qui è precipitata una cinquantunenne di Napoli che si trovava in casa dalla figlia. È stata lei, un’infermiera di 22 anni che si trovava nell’abitazione con la madre, a chiamare subito i soccorsi. Il personale del 118 l’ha trovata in condizioni gravissime, con molteplici traumi e in stato d’incoscienza. La donna è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove è stata sottoposta a un intervento d’urgenza per ridimensionare le lesioni.

Ora è ricoverata con prognosi riservata: fino a ieri i medici non erano in grado di fare previsioni e di stabilire come la donna abbia reagito alle prime cure, a fronte di un quadro clinico molto delicato e ancora in evoluzione.Ai carabinieri di Fino Mornasco, intervenuti sabato sera per capire come fosse avvenuto l’incidente, la figlia ha spiegato che la madre stava semplicemente facendo le pulizie domestiche ed era salita su una scala davanti alla finestra aperta, come aveva fatto tante volte anche a casa. Non si sa se a causare la caduta sia stata una momentanea vertigine, un malore o un passo falso sulla scala: i vetri spalancati e l’assenza di protezioni le ha impedito di evitare la caduta nel vuoto, terminata con un tragico urto sull’asfalto sottostante. L’assenza di telecamere in quella strada non ha consentito di ricavare qualche dettaglio in più sulle cause di quanto avvenuto, e solo la donna potrà spiegare cosa sia accaduto un attimo prima che cadesse nel vuoto.

Pa.Pi.