Tre battiti di cuore

Mauro Cerri
Tre battiti di cuore
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Giorgio ArmaniDelitto di GarlascoAtterraggio d’emergenza Morto sul lavoroUcciso da poliziotto ubriacoSfreccia a 225 all’ora
Acquista il giornale
CronacaTragedia a Monza, operaio di 48 anni muore schiacciato in fabbrica. È il secondo incidente sul lavoro in un’ora in Brianza
8 set 2025
STEFANIA TOTARO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Tragedia a Monza, operaio di 48 anni muore schiacciato in fabbrica. È il secondo incidente sul lavoro in un’ora in Brianza

Tragedia a Monza, operaio di 48 anni muore schiacciato in fabbrica. È il secondo incidente sul lavoro in un’ora in Brianza

Toure Mamadou è deceduto all’interno dello stabilimento dell’azienda Gusberti, in via Angelo Mauri: all’arrivo dei soccorsi era già troppo tardi. Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica

Sul posto diversi mezzi di soccorso (foto di repertorio)

Sul posto diversi mezzi di soccorso (foto di repertorio)

Per approfondire:

Monza, 8 Settembre 2025 - Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza. Lunedì mattina, Toure Mamadou, di 48 anni, è morto all’interno della ditta Gusberti, un'azienda specializzata in lavorazioni industriali con sede in via Angelo Mauri 18 a Monza.

L’allarme è scattato poco prima delle 11 come malore in codice rosso, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto e hanno dichiarato il decesso del 48enne, è emerso un trauma da schiacciamento. Il personale di automedica e ambulanza hanno trovato l'uomo già in arresto cardiocircolatorio. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’evento è al vaglio delle forze dell’ordine e nello stabilimento sono arrivati anche i tecnici dell’Agenzia regionale di tutela della salute (Ats): dovranno ricostruire la dinamica dall’accaduto, accertare che le norme di sicurezza sono state rispettate e verificare eventuali responsabilità. 

Approfondisci:

Incidente sul lavoro a Desio, operaio precipita da 10 metri: è in condizioni critiche

Incidente sul lavoro a Desio, operaio precipita da 10 metri: è in condizioni critiche

Questo è il secondo grave incidente sul lavoro avvenuto nella provincia lunedì mattina. Neanche un’ora prima, Un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre lavorava all’interno di un cantiere in via Milano a Desio. Le sue condizioni restano estremamente critiche.

I dati sulla sicurezza sul lavoro

In base ai dati dell’Ispettorato del lavoro, con 13.133 ispezioni e un tasso di irregolarità pari al 67,5%, la Lombardia si conferma tra le aree con maggiore esposizione a violazioni della normativa del lavoro e della prevenzione. Sono stati rilevati nell’arco di un anno 1.589 lavoratori in nero, 184 casi di caporalato,1.933 interposizioni illecite di manodopera, 6.681 violazioni in materia di salute e sicurezza, in gran parte nei settori ad alto rischio come l’edilizia. Dall’inizio dell’anno a fine luglio 2025, sono morti 89 lavoratori lombardi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata