Donna presa a pugni in faccia e rapinata dell’orologio da 50mila euro a San Babila. Arrestato un sedicenne

Milano, 19 marzo 2024 – Prima l'aggressione a una donna nella Galleria del Toro: il rapinatore ha sferrato un pugno in faccia alla vittima e le ha sfilato l'orologio da 50mila euro. Poi l'intervento provvidenziale di un agente libero dal servizio e l'arresto di un sedicenne marocchino da parte dei carabinieri.

Stando a quanto ricostruito, attorno alle 21 di lunedì, una quarantanovenne italiana, che stava attraversando a piedi la galleria commerciale che collega piazza San Babila a corso Matteotti, è stata aggredita all'improvviso dal minorenne sulle scale di un parcheggio e colpita con un pugno al volto; poi il giovanissimo nordafricano ha afferrato il polso sinistro della donna e le ha strappato l'Audemars Piguet.

L'intervento

Alla scena ha assistito un poliziotto della Questura libero dal servizio, che è subito intervenuto per bloccare il rapinatore. Poi, su segnalazione al 112, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che a quell'ora erano in servizio in quella zona della città, e hanno faticosamente preso in consegna il sedicenne, che ha cercato di sottrarsi all'arresto sferrando un cazzotto allo zigomo destro del capopattuglia. Il minore non accompagnato, irregolare in Italia, è stato portato in camera di sicurezza, in vista della direttissima di martedì mattina.