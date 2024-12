Milano, nuovo inseguimento al Corvetto: ladro d’auto non si ferma all’alt della polizia

Milano, 16 dicembre 2024 – Un inseguimento, ancora una volta per le strade del quartiere Corvetto, estrema periferia sud di Milano, si è verificato la scorsa notte. Nella stessa zona teatro degli scontri seguiti alla morte dopo un inseguimento da parte dei carabinieri, nella notte fra il 23 e il 24 novembre scorsi, di Ramy Elgaml. Protagonista della fuga contromano un marocchino di 36 anni, con precedenti e irregolare sul territorio italiano, che poco prima dell'una in auto non si è fermato all'alt di una Volante della Polizia.

Dopo aver percorso alcune vie del quartiere (Panigarola, via dei Cinquecento, piazzale Gabriele Rosa) contromano, e danneggiando alcune auto parcheggiate, l'uomo ha abbandonato la vettura incidentata ed è fuggito a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti in via Mompiani dopo una colluttazione. L'auto sulla quale viaggiava era rubata. Nessuno è rimasto ferito.

Il quartiere di nuovo nel mirino

Appena tre settimane fa quelle stesse strade erano state al centro di una violentissima protesta degli amici di Ramy Elgaml, a cui si erano uniti altri gruppi di ragazzi del quartiere, per contestare la condotta dei carabinieri, a detta loro responsabili della morte del giovane all’incrocio fra via Ripamonti e via Quaranta al termine di un inseguimento per le strade di Milano cominciato in corso Como e durato per più di dieci chilometri.