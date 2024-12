Milano, corteo pro Palestina tra le vie del quartiere Corvetto

Milano, 14 dicembre 2024 – Al via oggi pomeriggio a Milano il 62esimo corteo per la Palestina, organizzato da associazioni e organizzazioni palestinesi, insieme a gruppi di Rifondazione Comunista, studenti, attiviste della Casa delle Donne e centri sociali.

La manifestazione sfilerà per le vie del quartiere Corvetto, dove è morto Ramy Elgaml, il 19enne deceduto in un incidente stradale in scooter durante un inseguimento dei carabinieri: da piazzale Lodi, punto di ritrovo dei partecipanti, si percorrerà corso Lodi per raggiungere piazzale Corvetto e attraversare via Polesine, piazzale Ferrara e via Giacinto Mompiani, per terminare in piazzale Gabrio Rosa.

La mobilitazione, spiegano gli organizzatori, è stata indetta per ribadire, ancora una volta, la richiesta di ''liberare la Palestina'' e di ''non lasciare solo il popolo palestinese'', oltre che per chiedere ''il cessate il fuoco immediato e duraturo'' e sostenere ''il diritto all'esistenza, alla resistenza al ritorno dei profughi e alla libera autodeterminazione del popolo palestinese''. Accanto alla questione palestinese, anche la richiesta di attenzione per la Siria e il no al Ddl Sicurezza. Circa un migliaio i partecipanti presenti, in una Milano gelida e pre natalizia.