Milano-Cortina offre mille posti

Randstad, partner delle risorse umane dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, cerca mille lavoratori per collaborare con Fondazione Milano Cortina 2026. Per selezionare i profili è stato organizzato un “recruiting day“ lunedì 22 settembre dalle ore 14 alle ore 18 nella sede di Fondazione Milano Cortina 2026. La selezione si terrà a Milano, in via della Boscaiola 26, senza prenotazione, ed è aperta a tutte le persone alla ricerca di un impiego che permetta di prendere parte a un evento sportivo di portata globale e di contribuire al suo successo. Randstad ricerca quasi 400 persone per l’area di Milano, 300 per quella di Cortina e Anterselva, 150 per la Val di Fiemme, 210 per la Valtellina e 20 a Verona. Si cercano in particolare profili per l’area eventi (addetti organizzazione, accoglienza alle gare e nel Villaggio Olimpico, accrediti), press e media (supporto ufficio stampa, accoglienza, controllo pass), trasporti (gestione flussi trasporti e viabilità, piani di mobilità, trasporto pubblico, gestione flotte, accoglienza parcheggi e customer service), facilities (addetti alle pulizie e raccolta rifiuti), ospitalità (accoglienza ospiti al Villaggio Olimpico addetti ristorazione, customer service), risorse umane (hr manager junior, organizzazione turni e staff) e ict (internet e telecomunicazioni). "Prosegue la selezione di talenti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con molte opportunità di lavoro per tanti profili – dichiara Marco Ceresa (foto), group ceo di Randstad –. Ogni persona sarà fondamentale per la riuscita della manifestazione e potrà dare un contributo ad uno dei più prestigiosi appuntamenti sportivi a livello globale, con l’opportunità di vivere un’esperienza unica e acquisire competenze preziose spendibili lungo tutta la carriera professionale".