Dalla maestra storica al nonno vigile. Ecco le "api d’oro" della città

Dalla storica insegnante all’infaticabile nonno vigile fino agli attivisti del mondo del volontariato, con la consegna delle "api d’oro" il Comune di Segrate ha premiato i cittadini meritevoli. Sono esempi di altruismo e dedizione quelli che l’amministrazione locale ha voluto celebrare, nel fine settimana, con la tradizionale cerimonia delle benemerenze civiche, inserita tra gli eventi della festa cittadina.

A ricevere il riconoscimento sono stati Anna Maccione, da oltre trent’anni maestra di scuola primaria "che ha formato generazioni di giovani cittadini", e Bruno Russo, una vita trascorsa nel mondo del volontariato, con particolare attenzione alle popolazioni africane. L’ape d’oro è stata conferita anche all’associazione Misericordia, da decenni attiva negli interventi di primo soccorso e supporto alle fasce deboli, nonché a Monica Cambiaghi, fondatrice della onlus Le Vele, che si occupa di disabilità e inclusione.

Premiato inoltre, "per la straordinaria disponibilità a mettersi al servizio del prossimo", Luigi Marinelli, 82 anni, decano dei nonni vigili segratesi. Quelli dei premiati "sono profili diversi tra loro - ha detto il sindaco Paolo Micheli durante la cerimonia -, ma messi insieme raccontano un’unica storia: quella di una comunità che cresce grazie alle mani, ai cuori e ai volti delle persone che non scelgono la visibilità, ma l’impegno. Le Api d’Oro non servono a mettere qualcuno su un piedistallo, servono a ricordarci che la ricchezza di una città sta nei gesti silenziosi, nella dedizione costante. Il vero oro di Segrate risiede nelle persone che ogni giorno la rendono viva". A.Z.