Andrea Morleo
Milano
17 set 2025
ALESSANDRA ZANARDI
Cronaca
Dalla maestra storica al nonno vigile. Ecco le "api d’oro" della città

Per approfondire:

Dalla storica insegnante all’infaticabile nonno vigile fino agli attivisti del mondo del volontariato, con la consegna delle "api d’oro" il Comune di Segrate ha premiato i cittadini meritevoli. Sono esempi di altruismo e dedizione quelli che l’amministrazione locale ha voluto celebrare, nel fine settimana, con la tradizionale cerimonia delle benemerenze civiche, inserita tra gli eventi della festa cittadina.

A ricevere il riconoscimento sono stati Anna Maccione, da oltre trent’anni maestra di scuola primaria "che ha formato generazioni di giovani cittadini", e Bruno Russo, una vita trascorsa nel mondo del volontariato, con particolare attenzione alle popolazioni africane. L’ape d’oro è stata conferita anche all’associazione Misericordia, da decenni attiva negli interventi di primo soccorso e supporto alle fasce deboli, nonché a Monica Cambiaghi, fondatrice della onlus Le Vele, che si occupa di disabilità e inclusione.

Premiato inoltre, "per la straordinaria disponibilità a mettersi al servizio del prossimo", Luigi Marinelli, 82 anni, decano dei nonni vigili segratesi. Quelli dei premiati "sono profili diversi tra loro - ha detto il sindaco Paolo Micheli durante la cerimonia -, ma messi insieme raccontano un’unica storia: quella di una comunità che cresce grazie alle mani, ai cuori e ai volti delle persone che non scelgono la visibilità, ma l’impegno. Le Api d’Oro non servono a mettere qualcuno su un piedistallo, servono a ricordarci che la ricchezza di una città sta nei gesti silenziosi, nella dedizione costante. Il vero oro di Segrate risiede nelle persone che ogni giorno la rendono viva". A.Z.

