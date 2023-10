Maltempo: Lombardia e Milano sommersi dalla pioggia. Esondati Seveso e lago di Como

Milano, 31 ottobre 2023 – Un nubifragio si è abbattuto su Milano e la Lombardia. Dalle 5 di questa mattina la città è stata colpita da un ondata di maltempo con pioggia e forte vento, che ha provocato la caduta di alberi in tutta la regione.

Il Seveso è esondato così come il torrente Tarò, nel Monzese, ma anche il lago di Como mentre si teme anche per il Lambro, strettamente monitorato. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di sottopassi e scantinati. La zona più monitorata è quella tra viale Fulvio Testi, Niguarda e Cà Granda.

Il maltempo ha provocato grossi disagi anche sulle linee ferroviarie con treni in ritardo da e per Milano. Disagi notevoli anche al traffico nel capoluogo.

News in diretta