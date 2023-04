“Addio Mattia Maiocchi, ragazzo sensibile”. Il ricordo del giovane morto in moto a Mediglia

Melegnano 1° aprile 2023 - “Un ragazzo con un fiume di amici e tanti progetti. Poliedrico, sempre in movimento. E con un animo sensibile”. Così la zia materna Marcella Micelli descrive Mattia Maiocchi, 19enne di Melegnano morto giovedì sera in seguito ad un grave incidente sulla provinciale 159 Sordio-Bettola, all’altezza di Mediglia.

Un ricordo straziante, quello della zia, che a quel nipote col quale condivideva la passione delle moto era legatissima. “Mattia era un ragazzo molto sensibile e forse per questo aveva cercato di crearsi una corazza, un po’ come la carena delle sue amatissime moto – racconta la donna, in lacrime -. Aveva fatto studi professionali come elettromeccanico, poi aveva trovato impiego in un’azienda di Fombio. Ne era felicissimo. Era un gran lavoratore, metteva entusiasmo in quello che faceva”.

Lo schianto che è stato fatale al 19enne è avvenuto alle 22.30. Il giovane stava rincasando da una serata con gli amici, in una pizzeria di Mediglia. La sua moto è stata travolta da un’auto, il cui conducente, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe invaso la corsia opposta per effettuare un sorpasso azzardato. “Alle 20.20 aveva salutato la compagnia di amici: “domani devo andare al lavoro”, però a casa non è mai arrivato – prosegue la zia -. Era quasi mezzanotte quando ho ricevuto la drammatica telefonata. Mi sono precipitata all’ospedale di Vizzolo. Pochi minuti dopo il mio arrivo, il comandante dei carabinieri è venuto a porgerci le condoglianze. Mia sorella è ricoverata all’Humanitas per un intervento: è toccato a me darle l’atroce notizia”.

Mentre si aspetta di conoscere la data dei funerali, a Melegnano regnano ancora incredulità e sgomento per l’accaduto. Numerosi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto la famiglia della vittima. La sezione locale del movimento 5 Stelle, nel quale milita Marcella Micelli, ha aperto una raccolta di fondi. Per aderire è possibile fare un versamento sulla Postepay numero 5333 1711 7018 4101, oppure sull’Iban IT42G3608105138246442446445.