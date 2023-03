Mediglia: auto sorpassa e si scontra con una moto, che si spezza in due. Morto il centauro

Dramma nella notte lungo la strada provinciale 159: un giovane di 19 anni perde la vita dopo uno scontro fra la sua motocicletta e un’auto. L’incidente si è verificato verso le 22.30. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della tenenza di San Giuliano Milanese, intervenuti sul luogo dell’incidente, il ragazzo stava percorrendo la strada provinciale Bettola-Sordio. A un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, l’Alfa Romeo condotta da un diciannovenne ucraino ha impegnato la corsia opposta a quella su cui stava transitando, per effettuare un sorpasso.

La collisione

Il conducente non si sarebbe accorto che proprio in quel momento, dalla direzione opposta, stava sopraggiungendo la due ruote su cui si trovava il giovane centauro. L’impatto frontale è stato inevitabile. Un urto terribile: ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dal suo mezzo.

I soccorsi

La motocicletta spezzata in due

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi: il ragazzo è stato portato d’urgenza con l'ambulanza all’ospedale di Vizzolo Predabissi, dove è arrivato in codice rosso, quello assegnato ai casi d’emergenza. I medici hanno provato a salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto alle 23.40, a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Il conducente della vettura, invece, è rimasto illeso. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro, dopo che i carabinieri hanno terminato i rilievi sul luogo dell’urto, così da ricostruire la dinamica dell’episodio.