Giovane accoltellato alla stazione di Melegnano, arrestato l’aggressore: il mistero della persona in sala d’attesa

Melegnano, 25 ottobre 2024 – Preso l’aggressore del tunisino di 22 anni accoltellato giovedì 24 ottobre nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Melegnano. Il fatto è accaduto alle 16.50 di giovedì in piazza 25 Aprile. Il giovane era stato raggiunto da alcuni fendenti al torace e alla schiena, sferrati con un coltello. Soccorso, era stato trasportato all’Humanitas in codice rosso. Oltre all'aggressore fermato dalla polizia ferroviaria sono in corso accertamenti su una seconda persona presente in sala d’attesa durante la cruenta aggressione.

“In relazione al grave fatto accaduto ieri pomeriggio alla stazione di Melegnano con l’accoltellamento di una persona desidera informare i cittadini che l’autore dell’aggressione è già stato individuato e fermato dalla polizia ferroviaria che nel frattempo sta anche indagando sui motivi dell'aggressione oltre che sulla posizione di un'altra persona presente sulla scena del fatto grazie anche alle videocamere di sorveglianza installate dal Comune e da Rfi”, spiega il sindaco Vito Bellomo. “Ribadisco che ho sollecitato tutte le istituzioni preposte con la richiesta di un presidio costante o quantomeno in determinate fasce orarie della polizia ferroviaria nei pressi della stazione. Voglio anche ringraziare tutte le forze dell'ordine per la serenità con cui hanno individuato e fermato l'autore dell'aggressione”.