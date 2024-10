Melegnano, giovane di 22 anni accoltellato in stazione

Melegnano (Milano), 24 ottobre 2024 – Ennesimo fatto di sangue nell’hinterland sud di Milano. Un nordafricano di 22 anni è stato gravemente ferito da diversi fendenti sferrati con un coltello in piazza XXV Aprile, nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Melegnano. lI ragazzo, che si trovava all’interno della stazione assieme a un amico, è stato aggredito da altri due extracomunitari che lo hanno accoltellato alla schiena e al torace. Ancora da definire i contorni della vicenda – l’amico che si trovava con lui non ha saputo fornire elementi utili non essendo in grado di esprimersi in italiano – ma lo scenario subito preso in esame, e il più probabile, è quello del regolamento di conti fra spacciatori di droga. Il ragazzo, dopo le prime cure messe in atto dai soccorritori, è stato condotto in codice rosso, quello della massima gravità, all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Il giovane è stato portato in condizioni estremanente critiche all'Humanitas di Rozzano

L’allarme è scattato una decina di minuti prima delle 17, all’interno dello scalo già piuttosto frequentato in quel momento, in prossimità dell’ora di punta serale e del rientro dal lavoro di molti pendolari. Sul posto sono accorse ambulanze, l’automedica, le pattuglie dei carabinieri e la Polizia ferroviaria, quest’ultima per competenza in quanto il fatto di sangue è avvenuto in uno scalo ferroviario (la linea è la suburbana e regionale Milano-Lodi-Piacenza). La Polfer ha subito provveduto a chiudere gli ingressi della stazione per garantire i soccorsi e i rilievi.