Massimo Moratti estubato: confermati i miglioramenti dopo la grande paura

Milano, 30 agosto 2025 – Massimo Moratti è stato estubato e respira autonomamente: l'ex presidente dell'Inter - ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) - migliora dalla polmonite che ne aveva imposto il ricovero in terapia intensiva, nella serata di martedì

I medici, molto cauti, hanno deciso di estubare Moratti, confermando i progressi pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata. Già nei giorni scorsi l’ex presidente dell’Inter, 80 anni, aveva mostrato segnali di ripresa e dall’ospedale era filtrato un certo ottimismo , confermato dalle parole della moglie, Milly Moratti. “Non è grave”.

A Moratti era stata diagnosticata una forma seria di polmonite dopo una crisi respiratoria con possibile insufficienza renale.