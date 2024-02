Marta Fascina e la dedica di San Valentino per Silvio Berlusconi: “Il nostro amore non finirà mai” La deputata di Forza Italia ha celebrato la festa dell’amore esprimendo l’affetto per l’ex premier scomparso il 12 giugno 2023: “Oggi e sempre, auguri a noi”. Colonna sonora: “Emozione senza fine” di Gigi D’Alessio