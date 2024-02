San Valentino, festa con un bacio ad alta quota: il Belvedere di Palazzo Lombardia apre agli innamorati

Milano – Un bacio ad alta quota, guardando lo skyline di Milano. È la proposta di Regione Lombardia per le coppie che vorranno festeggiare San Valentino in un modo semplice ma diverso. Per mercoledì 14 febbraio, infatti, è prevista un’apertura straordinaria su prenotazione del Belvedere “Silvio Berlusconi”, al 39esimo piano di Palazzo Lombardia.

Ci sono ancora pochi posti disponibili per celebrare la festa degli innamorati in alta quota: la piattaforma digitale di Regione Lombardia che registra le prenotazioni, infatti, indica che molte coppie hanno già scelto di celebrare la speciale ricorrenza negli orari immediatamente seguenti l'apertura, alle 18. L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione qui.