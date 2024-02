San Valentino, apre a Sesto il Love Museum: tunnel a forma di cuore, baci famosi e opere di Bansky

Sesto San Giovanni (Milano), 13 febraio 2024 – Per celebrare l’amore in ogni sua forma sono stati “scomodati” artisti contemporanei e non, compositori, poeti. Ne è uscito un percorso tra installazioni, profumi, angoli instagrammabili, luci al neon che hanno trasformato lo SpazioMil di Sesto San Giovanni in museo immersivo colorato e divertente.

Da domani, mercoledì 14 febbraio, in occasione di San Valentino sarà attivo format internazionale “LOVE The Immersive Experience”, un vero e proprio selfie museum all’interno del primo Next Museum d’Italia, allestito nell’area del Carroponte di via Granelli. Tra altalene in mezzo ai fiori, versi di Neruda sulle pareti, una vasca dove potersi tuffare tra palline colorate e diversi tunnel dell’amore, i 1.500 metri quadri diventano teatro di una una straordinaria esperienza interattiva, adatta a tutta la famiglia.

L’esposizione racconta, infatti, l’amore universale, declinato in tutte le sue sfaccettature: quello per la natura, testimoniato dalla riproduzione del celebre quadro di Caspar Davie Friedrich “Viandante sul mare di nebbia”, a quello per il buon cibo con “Le déjeuner sur l'herbe” di Édouard Manet, dall’amore per se stessi a quello per gli amici, per la bellezza e, in generale, per il divertimento. Non mancano, ovviamente, i baci più noti, come quelli di Hayez e di Klimt.

L’opera “Girl with Balloon” di Banksy introduce alla maestosa sala immersiva, dove le pareti prendono vita grazie alla tecnica del videomapping raccontando il viaggio del palloncino a cuore - sfuggito dalle mani della bimba – nel mondo dei sentimenti, tra scenari romantici e coinvolgenti e, ancora una volta, con uno sguardo all’amore nell’arte e una colonna sonora classica.

Al centro di questa sala è possibile fare un bagno nella grande piscina di palline bianche e azzurre, che vogliono ricordare Giacomo Leopardi e il suo “Naufragar m’è dolce in questo mare”, per sprofondare nell’infinito. Si continua tra tunnel di cuori azzurri e rosa in neon e velluto, percorso tra fiori bianchi alle pareti, sala del mistero ispirata a Paolo e Francesca e alle atmosfere infernali della Divina Commedia di Dante, una vasca da bagno coi piedini tra nuvole vaporose bianche e rosa, la candyland fatta di pancake, una tazza di cioccolata appena versata, un’enorme coppa di gelato e tanti bastoncini di zucchero su cui sedersi per un selfie scenografico.

La sala degli specchi, con diverse frasi motivazionali, infonde good vibes e l’amore per se stessi e porta dritti alla “room delle luci”, ideale per shooting in stile discoteca. Non può mancare la sala dedicata a uno degli amori più profondi, quello dell’amicizia, in uno scenario dai colori arcobaleno, con un messaggio di inclusività e, ancora una volta, di amore universale senza barriere di alcun genere.

Il percorso si conclude con una polaroid da scattare e portare a casa e un lucchetto da appendere, dopo aver condiviso sui social ogni corner e ogni momento. In mostra anche un grande cuore dove, puntando con lo smart phone un QR code, si può ammirare una “finestra sull’amore”, grazie alla tecnologia della realtà aumentata e il Love Wall, la parete dell’amore, dove i visitatori possono lasciare il loro messaggio d’amore con due diverse tipologie di messaggio: “Io amo…” e “Ti amo perché…”, con dediche personali di cui lasciare traccia ai successivi visitatori dell’experience.

Da domani il museo è aperto tutti giorni: da lunedì a mercoledì e venerdì dalle 11 alle 19, giovedì dalle 11 alle 20, sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19. Biglietti da 11,50 a 17,70 euro.