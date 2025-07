Idee green, buone abitudini, tanto verde: premiata la materna

Serra e orto, compostiera e bidone per l’acqua piovana, giardinetto per gli impollinatori e mangiatoie per gli uccellini, cartelli anti-spreco, sui tombini disegni marini. Un anno di attività quotidiane “sostenibili“, ed ecco, per la scuola primaria della frazione di Cascine San Pietro, due grandi riconoscimenti: le certificazioni Green School e Eco School che "premiano l’impegno di una squadra: insegnanti, personale non docente, la preside Aurora Roncaglia che ci ha creduto come noi, i genitori, il comune che ci ha molto supportato, la comunità intera che ha partecipato. Ma soprattutto loro: i bambini". Gli 83 alunni, e i 20 insegnanti. Una “piccola“ scuola: ma in termini di sostenibilità, senza rivali. Lo dicono i report dei due programmi, "nel raggio di 20 chilometri nessuno ha raggiunto il nostro risultato". Un successo bis: "La certificazione Green School è stata conquistata anche dalla scuola dell’infanzia". Racconta l’avventura l’insegnante Daniela Merisi: "A scuola abbiamo sempre condiviso idee e valori. La sostenibilità uno di questi". Il ruolo fondamentale di un papà, il progettista ambientale Domenico Zumbo: "Senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile. È stato lui a suggerirci i due programmi, “Green School Italia“ e “Eco School“, ci ha seguito nel percorso per burocrazia e nelle rendicontazioni. Obiettivo: stimolare la consapevolezza ecologica partendo dalle piccole azioni di ogni giorno. Fra i temi biodiversità, energia, rifiuti, mobilità e verde, cibo, benessere. È stato costituito un ‘Eco comitato’, e stilato il piano d’azione siamo partiti". Un anno di attività: orto e serra con periodico mercatino, attività a tavola, uso di un bidone per il riciclo dell’acqua, segnaletica antispreco a scuola, casette e mangiatoie per gli uccelli, canzoni a tema, festa di Natale sostenibile. Tutto progettato, attuato, documentato. L’anno prossimo si va avanti: "Realizzeremo un giardino di erbe aromatiche e un essiccatoio per le merende avanzate". Monica Autunno