San Valentino, cosa fare a Milano e in Lombardia il 14 febbraio per festeggiare in due

Milano, 12 febbraio 2024 – Al Planetario, al parco acquatico, al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, in una Galleria d’arte. Un giro di giostra, ascoltare Vivaldi a lume di candela, immergersi in mostre instagrammabili alla scoperta dell’amore, o in uno speed date con i libri per trovare l’anima gemella. Ecco qualche proposta per un San Valentino indimenticabile a Milano e in Lombardia.

Al Planetario Civico Ulrico Hoepli (Corso Venezia 57, Milano) mercoledì 14 febbraio dalle 21.00 “Lui sì che non capisce le donne”, come la fisica e la matematica possono aiutare in amore… almeno in teoria, è il tema della serata di approfondimento scientifico a cura di Luca Perri (INAF – Osservatorio Astronomico di Brera). Quali sono le probabilità di trovare l’anima gemella sulla Terra? Sono maggiori o inferiori a quelle di ricevere una chiamata da E.T.? E, a una festa, quale donzella conviene corteggiare per evitare un completo disastro? Come gestire un appuntamento, in particolare se risultato dall’iscrizione a un sito di incontri online? Quando abbandonarsi alla passione e quando decidere di accasarsi? E, una volta deciso di compiere il grande passo, come capire quanti invitati verranno davvero alle nozze, ma soprattutto come disporli ai tavoli? Infine, come vivere felici e contenti? Una sfilza di domande che metterebbero in crisi un qualunque principe azzurro, ma non un uomo di scienza. Il biglietto intero costa 5 euro. Info: booking.lofficina.eu

Il Luna Park Meneghino mercoledì 14 febbraio si prepara ad accogliere le coppie a Parco Sempione: in occasione della festa degli innamorati sono infatti in programma sconti speciali. Tutti i gestori delle giostre offrono, a loro discrezione, sconti alle coppie desiderose di condividere un momento di divertimento. Explorer, in particolare, è la nuova giostra di pura adrenalina che si aggiunge alle 62 attrazioni disposte da via Gadio all'Arena Civica. Il Luna Park Meneghino è aperto da sabato 10 febbraio ma l'inaugurazione ufficiale è prevista in concomitanza col Carnevale Ambrosiano per sabato 17 febbraio 2024 alle ore 15 al Parco Sempione.

Bacio ad alta quota, con lo sguardo sullo skyline di Milano. È la proposta di Regione Lombardia per festeggiare San Valentino in un modo semplice e suggestivo. Per mercoledì 14 febbraio, infatti, è prevista un’apertura straordinaria su prenotazione del Belvedere, al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. L’ingresso è libero dalle 18 alle 22 del 14 febbraio ma è necessaria la prenotazione a questo link.

Le coppie che amano il cinema non posso perdere “Cinema: un amore senza confini”, la mostra in programma alla Soggettiva Gallery (via Sottocorno 5/a Milano) dal 13 febbraio che propone una serie di alternative movie poster che indagano l’amore in ogni sua forma cinematografica, reinterpretando le pellicole che più di tutte hanno saputo mettere in scena questo stato d’animo: da Casablanca a Titanic, da La La Land a Se mi lasci ti cancello, Grease, In the Mood for Love. Ingresso libero.

E per i cinefili, Uci Cinemas propone una serata speciale davanti al grande schermo. La programmazione offre una serie di titoli imperdibili in arrivo nelle sale proprio il 14 febbraio, come: Madame Web, l’origin story di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Romeo è Giulietta, il film di Giovanni Veronesi, interpretato da Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari e Maurizio Lombardi. Past Lives, la storia di Na-young e Hang- seo, due fidanzatini che frequentano le scuole medie, costretti ad allontanarsi per via di un trasferimento. I tre moschettieri – Milady, un grande classico in chiave moderna. Finalmente l’alba, il viaggio lungo una notte di una ragazza che, nella Cinecittà degli anni 50, diventa la protagonista di ore per lei memorabili che la trasformeranno in una donna. Sarà ancora in sala anche Tutti Tranne Te, il film diventato virale sui social, racconta la storia di Bea e Ben, una coppia che sembra perfetta, ma che vede spegnersi l’attrazione infuocata che la lega dopo un primo appuntamento fantastico.

Chi non ha sognato almeno una volta di entrare in un quadro? San Valentino può essere l’occasione per fare un viaggio nei capolavori di Vincent Van Gogh, uno dei più grandi geni artistici di inizio 1800, tra cui La camera da letto di Vincent ad Arles e la Notte stellata sul Rodano. Van Gogh Experience, la mostra immersiva ospitata a Lampo Scalo Farini (via Valtellina, 5, Milano) propone sconti speciali di San Valentino, applicabili sui biglietti per le coppie che visiteranno la mostra dal 12 al 18 febbraio 2024. Info: feverup.com

Sempre in tema di mostre immersive e amministrabili “Love – The immersive experience – Selfie Museum”, debutta proprio il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino al Next Museum di Sesto San Giovanni: un percorso di stanze tematiche e coloratissime che racconta in oltre 1500 metri l’Amore Universale, declinato in tutte le sue sfaccettature: per la natura, per il buon cibo, per sé stessi, per gli amici, per la bellezza e, in generale, per il divertimento. Info su: lovemuseumexperience.com.

Il Libraccio lancia “Te lo leggo negli occhi speciale San Valentino”, aperitivo itinerante di speed date letterario dove a rompere il ghiaccio sarà il libro preferito. Basterà guardarsi intorno e lasciare che siano i titoli e le pagine scritte a iniziare la conversazione. E se dovesse scattare la scintilla si passa al bancone per festeggiare. L’appuntamento per gli appassionati di letteratura in cerca dell’anima gemella è alle 19 del 14 febbraio all’Ostello Bello Milano Centrale, ingresso gratuito con prenotazione su www.eventbrite.it.

Mercoledì 14 febbraio il Teatro Lirico Giorgio Gaber (via Larga 14, Milano) ospita l'evento Candlelight Dance: Vivaldi e la danza contemporanea, un balletto a lume di candela inserito nel format di eventi Candlelight a cura di Fever. Nell’atmosfera illuminata dalle luci delle candele, Le Quattro Stagioni e La Follia di Antonio Vivaldi sono eseguite da un quartetto d'archi con l'accompagnamento dei ballerini di Movement Dance Company con la collaborazione di The Place Dance Studio. Info: teatroliricogiorgiogaber.it

Acquaworld, il parco acquatico coperto di Concorezzo aperto tutto l’anno propone per San Valentino cena e aperitivo sulle terrazze panoramiche tra luci soffuse, bolle e getti d’acqua e sauna. Al pacchetto si possono aggiungere trattamenti benessere per una giornata all’insegna del relax. Info: acquaworld.it.

Per festeggiare San Valentino, ingresso ridotto 2×1 alle Gallerie d’Italia di Milano. Mercoledì 14 febbraio in programma speciali visite guidate sul tema della passione e del romanticismo nell’arte. Dalle ore 15.00 alle 18.30 appuntamento con “Gallerie mon amour”. Un romantico percorso guidato a tappe nelle sale del museo per scoprire aneddoti e curiosità incentrati sul tema dell’amore, fra tradizioni e mitiche passioni. Una speciale mappa proporrà una selezione di opere della mostra Moroni (1521-1580). Il ritratto del suo tempo e delle collezioni permanenti: lungo la passeggiata, che ogni visitatore costruirà grazie al proprio interesse, i mediatori culturali saranno pronti a narrare i segreti dei quadri. Non occorre prenotare. Numero verde 800.167619

Una settimana speciale dedicata all’amore: vieni al museo in coppia e approfitta della promozione 2×1: con un solo biglietto intero potete visitare il percorso espositivo e la mostra “ISIA Academy. Quando i designer portavano la cravatta” in due. Da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024. è prorogata fino al 25 febbraio 2024. L’esposizione rievoca la breve ma cruciale vicenda dell’Istituto Superiore di Industrie Artistiche di Monza, tra le più importanti scuole di arte e design attive nell’Europa del primo Dopoguerra. Tra immagini d’epoca, opere d’arte e installazioni video, l’esposizione racconta la storia e i protagonisti di questa straordinaria vicenda artistica, dimostrando alle nuove generazioni di creativi che i giovani studenti di allora, che frequentavano in giacca e cravatta i corsi dell’ISIA, progettavano e sperimentavano con la stessa passione e dedizione degli aspiranti designer, modellatori 3D e illustratori digitali contemporanei, sebbene con strumenti, tecnologie e tecniche diverse. Info: museicivicimonza.it

Martedì 13 febbraio, Servizio per la Famiglia, Azione Cattolica Ambrosiana e il Servizio per la Pastorale Giovanile e la FOM, organizzano il tradizionale incontro con le coppie e i giovani in cammino nell’amore, che quest’anno si svolgerà contemporaneamente in due luoghi della Diocesi: a Varese, nella Basilica di San Vittore, dove sarà presieduta dall’arcivescovo e a Milano, nella Basilica di Sant’Ambrogio, dove sarà presieduta da monsignor Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale della Zona di Milano e vescovo ausiliare. Accoglienza alle 20 con un breve momento conviviale a cui seguiranno le Veglie di preghiera che si concluderanno con la consegna dei semi di San Valentino. Info: www.chiesadimilano.it