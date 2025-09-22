Non è colpa dei Labubu
Non è colpa dei Labubu
Piazza Gandhi a Rho ritrovo dei "maranza" tra degrado, vandalismo e gare in moto: "E se qualcuno osa riprenderli partono insulti e minacce"
22 set 2025
ROBERTA RAMPINI
Cronaca
  4. Piazza Gandhi a Rho ritrovo dei “maranza” tra degrado, vandalismo e gare in moto: “E se qualcuno osa riprenderli partono insulti e minacce”

Piazza Gandhi a Rho ritrovo dei “maranza” tra degrado, vandalismo e gare in moto: “E se qualcuno osa riprenderli partono insulti e minacce”

La rabbia dei residenti: “In azione ragazzini che hanno in media dai 13 ai 15 anni, violenti e provocatori. Segnalazioni continue, ma nessuno interviene. Dov’è il restyling promesso?”

I resti del ritrovo notturno in piazza Gandhi fotograti dai residenti ieri mattina

Rho (Milano) – Degrado, gare con motorini e monopattini elettrici, scritte sui muri e rifiuti abbandonati ovunque, “guerrieri, vigliacchi e devastatori, sono diventati i padroni di Mazzo”. È lo sfogo di un gruppo di residenti della frazione Mazzo di Rho, stanchi e arrabbiati per la presenza di un gruppo di “maranzetti“ che tutti i giorni si danno appuntamento sotto i portici di piazza Gandhi, quella davanti al centro commerciale, e si rendono protagonisti di episodi spiacevoli.

Ma ora basta, “quella che viviamo è una situazione preoccupante - lamentano i cittadini in una mail di protesta - causata da ragazzini che hanno in media dai 13 ai 15 anni, violenti e provocatori. Questi ‘maranzetti’ (come va di moda chiamarli), tutti tassativamente vestiti uguali come soldatini senza fantasia, occupano stabilmente l’area come loro territorio nonostante la presenza della security voluta dai negozianti, sino a sera, impennando con i motorini e facendo acrobazie con i monopattini elettrici, senza casco. A volte a folle velocità sbucano contromano, impennano mettendo in pericolo i cittadini”.

Scritte sui muri e atti di vandalismo, sono la ‘firma’ che lasciano dietro di sè. Ma non solo, nonostante ci siano i cestini per i rifiuti, buttano per terra bottiglie di vetro, lattine cartacce, sacchetti di plastica, mozziconi di sigaretta e tutti gli avanzi dei loro spuntini pomeridiani e serali. “Se qualcuno osa riprenderli, loro reagiscono con insulti, minacce e provocazioni”, aggiungono i residenti tutt’altro che rassegnati a sopportare questa situazione e preoccupati che possa degenerare. Teenager ma non solo. Nel tardo pomeriggio arrivano anche ragazzi più grandi quelli con la patente di guida, “che hanno preso Mazzo per la pista di Monza e fanno testacoda a tutta velocità con i rischi che ne potrebbero derivare per i passanti e gli altri automobilisti. Tra non molto Mazzo diventerà il Bronx più totale e circolare sarà davvero pericoloso”.

I cittadini raccontano di aver fatto più volte segnalazioni alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale, ma purtroppo la situazione non cambia, “non interviene nessuno”, scrivono. Qualcuno punta il dito contro il Comune e si chiede quando sarà realizzato il progetto di riqualificazione della frazione di Mazzo che era stato presentato lo scorso anno nel corso di un’assemblea pubblica e che tra i vari interventi prevedeva di trasformare piazza Gandhi, che oggi è una distesa di cemento, in un luogo d’incontro, con spazi verdi, più sicuro, con aree completamenti pedonali.

