Raid in strada a Milano, 32enne aggredito a coltellate da una decina di persone: è grave

Milano, 21 settembre 2025 – Aggressione a coltellate poco prima dell'una di domenica 21 settembre in via Pellizza da Volpedo, una traversa di via Monte Rosa in zona Amendola. Stando alle prime informazioni, un trentaduenne egiziano è stato colpito con diversi fendenti in varie parti del corpo: soccorso dai sanitari di Areu davanti al civico 4, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, anche se i primi bollettini medici hanno già escluso il pericolo di vita.

Il gruppo di aggressori

Il trentaduenne, secondo quanto ricostruito finora, era in compagnia di due connazionali quando è stato aggredito da una decina di uomini: tra loro ci sarebbero stati sia nordafricani che albanesi. Poi il raid, per motivi ancora da accertare. Quando soccorritori e carabinieri sono arrivati in via Pellizza da Volpedo, c'erano solo i tre egiziani, mentre gli aggressori si erano già allontanati. La prima segnalazione al 112 parlava di sparatoria, ma l'uomo non ha ferite da arma da fuoco; e un primo sopralluogo non ha portato al ritrovamento di bossoli.

Le indagini

Gli investigatori dell'Arma hanno subito avviato gli accertamenti per risalire agli autori dell'aggressione e per ricostruirne le motivazioni. I due egiziani che non hanno riportato ferite sono stati sentiti dai militari per mettere a verbale la loro versione dei fatti e spiegare l'eventuale movente del blitz a mano armata.

I carabinieri acquisiranno anche le immagini delle telecamere della zona per verificare se abbiano ripreso l'aggressione, la fuga o qualsiasi altro particolare che possa aiutare le indagini. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di via Moscova per i rilievi sul luogo dell'aggressione.