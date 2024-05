Maltempo, scuole chiuse a Settala. A Tribiano venti persone sfollate

Tribiano (Milano), 16 maggio 2024 – Il maltempo di ieri continua a far sentire i suoi effetti anche nei comuni del Sud-Est Milanese. Scuole chiuse oggi a Settala, dove il sindaco Andrea Carlo ha emesso un’ordinanza, in via cautelativa, estesa a ogni istituto di ordine e grado, compreso l’asilo-nido del paese. Chiusi anche l’agri-asilo e l’agri-scuola di Cascina Cappuccina a Melegnano, dove ieri 16 bambini – insieme al personale delle cooperative Eureka e Praticare il Futuro – sono stati evacuati dopo che il livello della Vettabbia, cresciuto sensibilmente sull’onda delle piogge insistenti, è arrivato a lambire il ponticello di accesso alla zona.

A Tribiano sono stati evacuati alcuni nuclei familiari, per un totale di 20 persone, tra quelli più vicini al canale Addetta. Quindici degli sfollati, tra i quali un’anziana e 5 minori, hanno passato la notte nella palestra comunale, temporaneamente adibita a dormitorio grazie anche al contributo di Alpini e Protezione civile. “Ora queste persone sono rientrate nelle rispettive abitazioni, ma la palestra resta pronta per eventuali nuove emergenze”, dice il sindaco Roberto Gabriele. Nelle prossime ore sono attese ulteriori precipitazioni.