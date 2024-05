Previsti nuovi temporali a Milano, il Lambro appena sotto il livello di emergenza: rischio nuova esondazione

Mentre le province di Milano, Monza e Brianza e Lodi contano i danni provocati mercoledì dalle esondazioni che hanno interessato i fiumi Lambro, Trobbia, Molgora e, per la prima volta a memoria d’uomo, anche il Naviglio Martesana, la preoccupazione delle autorità su nuove possibili alluvioni resta alta.

Anche per oggi, giovedì 16 maggio, sono previsti infatti temporali sulla Lombardia: la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione a Milano e un’allerta gialla in buona parte della fascia centrale della regione per rischio idro-geologico.

Lambro poco sotto la soglia di emergenza

Dopo una giornata e una notte di emergenza, con i vigili del fuoco impegnati in centinaia di interventi, si osserva ancora con apprensione anche il livello del fiume Lambro, appena sotto i livelli di emergenza. In città, ha precisato la Polizia Locale, è stata riaperta via Feltre intorno alle 7, ma nel quartiere di Ponte Lambro il fiume è ancora poco sotto i margini.

Poche ore di pausa basteranno?

Si spera in una finestra di tempo per far ritirare ulteriormente l’acqua ma da metà giornata, le precipitazioni dovrebbero aumentare diffusamente, con piogge anche a carattere di temporale. Secondo i soccorritori sul campo, la situazione è ancora incerta, soprattutto tra Gessate e Bellinzago Lombardo, nel Milanese, pesantemente colpite dal maltempo delle ultime 24 ore, e tutto dipenderà da quanta pioggia cadrà questo pomeriggio.

“Pensiamo di avere una finestra di tempo di alcune ore per cercare di sistemare ulteriormente le cose – spiega un coordinatore – ma poi dovrebbe tornare la pioggia. Se sarà leggera, dovremmo riuscire a gestire la situazione, se sarà tanta potrebbero essere ancora guai seri”.

Allagamenti per l'esondazione del Naviglio a causa del forte maltempo nella frazione di Villa Fornaci a Bellinzago Lombardo

“Ogni anno siamo vittime”

Al momento le previsioni meteo ipotizzano precipitazioni intense ma non del tenore di quelle di ieri. “Ogni anno siamo qui a gridare, vittime della stessa sorte – dicono degli studenti che stanno aiutando i vicini e gli abitanti – non è possibile che esistano delle aree della regione più evoluta d'Italia dove i cittadini siano condannati a subire questa situazione”.